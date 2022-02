A Clichy, un projet d'immeubles de bureaux a été repensé pour intégrer les nouveaux enjeux environnementaux et collaboratifs

Un projet estampillé « bas carbone », qui ne l’était pas initialement. A Clichy (Hauts-de-Seine), le promoteur immobilier Redman et le gestionnaire d’actifs Axa IM Alts ont reconfiguré, à la faveur de la crise sanitaire, un projet d’immeubles de bureaux de près de 50 000 mètres carrés, baptisé Black, pour s’adapter aux nouvelles exigences environnementales et aux changements d’usages. « Le premier confinement est intervenu au moment où nous aurions dû commencer les travaux », indique Matthias Navarro, président-fondateur de Redman, dont les équipes ont pris un an supplémentaire pour modifier leur projet, moyennant un surcoût de 10%.