A Cherbourg, des alternants apprennent la conception de sous-marins avec Naval group

« Travailler sur un produit exceptionnel comme un sous-marin, c’est gratifiant ! » Antonin, 20 ans, est venu de Bourgogne pour suivre la formation proposée par Naval Group à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Un DUT en génie mécanique et productique en poche, comme son voisin de classe Matthis, 21 ans, de Brest (Finistère), il a démarré en octobre 2020 un contrat de professionnalisation de douze mois pour se former au métier d’intégrateur-projeteur. Mi-mars, au rez-de-chaussée d’un bâtiment situé en plein milieu de l’arsenal cherbourgeois, 49 alternants suivent une formation aux métiers de la conception de sous-marins. Les étudiants, en polo blanc siglé Naval Group, casques sur le bureau et chaussures de protection dans un sac, sont prêts, si besoin, à quitter leur salle de cours pour passer dans un atelier et compléter leur formation in situ.