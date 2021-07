A Chapelle Darblay, dans l'espoir d'un projet papetier, les salariés pas emballés par l'offre de Paprec et Samfi

Les représentants des ex-salariés de Chapelle Darblay ont jusqu’au 28 septembre pour se prononcer sur le projet de cession d’UPM. Celui-ci a reçu deux offres fermes, dont celle de Samfi et de Paprec visant la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau et le tri de déchets papiers et plastiques.