"A Changshu, Arkema démarre en moyenne une nouvelle unité tous les deux ans", note Thierry Martin, directeur de la plateforme chimique chinoise

L'Usine Nouvelle - La plateforme de Changshu fête ses 25 ans, de quoi êtes-vous le plus fier ?

Thierry Martin - C’est d’abord le fait que nous sommes l’une des plus grandes plateformes industrielles d’Arkema au monde. Changshu a représenté jusqu’à présent environ 600 millions d’euros d’investissements, nous atteignons presque les 1000 salariés, et disposons de très nombreuses unités sur 43 hectares.

Comment cette plateforme est devenue aussi importante ?

Nous avons démarré en 1998, à l’époque c’était Elf-Atochem, avec deux principales activités : la production de gaz fluorés et de co-polyamides. Mais face à la croissance du marché chinois, Arkema a décidé d’investir davantage dans le pays. Nos premières unités et équipes étaient déjà ici donc le groupe a naturellement investi dans ce parc industriel de matériaux avancés, où nous étions d’ailleurs les premiers investisseurs étrangers. Et notre plateforme n’a fait que croître, avec une accélération ces dix dernières années. Cela a été très rapide. Depuis 2011, nous démarrons en moyenne une nouvelle unité tous les deux ans. Fin 2022 nous avons par exemple mis en service le doublement de nos capacités de PVDF (polyfluorure de vinylidène), et nous avons démarré au premier semestre 2023 notre unité de poudres de polyamide 11 biosourcé.

