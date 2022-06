A Cassinetta, comment l’usine italienne de Whirlpool atteint le zéro déchet et réduit ses émissions carbone

Quand la température frôle les 40°C à l'extérieur, les ventilateurs individuels ne sont pas de trop au-dessus des opératrices et opérateurs des usines de Whirlpool, dans la petite ville lombarde de Cassinetta, en Italie. Depuis 1954, ce site industriel de 120 hectares – le plus grand d’Italie - fabrique de l’électroménager, entre le lac Majeur et un de ses cousins du nord de Milan, aux portes de la réserve naturelle Palude Brabbia. Trois usines produisent des fours encastrables (1 million par an), des réfrigérateurs (1 million par an), des micro-ondes (700 000 par an). Depuis que Whirpool a racheté le fabricant italien Indesit, en 2014, ce site est un des onze du géant américain en Europe, dont six en Italie – il n'existe plus de site Whirlpool en France depuis la fermeture de celui d’Amiens, en 2018.

