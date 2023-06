A Bruxelles, les normes limitant la pollution des véhicules thermiques ont du plomb dans l’aile

C’est l’une des «patates chaudes» que la présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne (UE) semble avoir hâte de passer à l'Espagne, qui tiendra de juillet à décembre les rênes de l’institution rassemblant les 27 Etats membres. Le dossier «Euro 7», qui rassemble des normes censées obliger les constructeurs automobiles du Vieux continent à fabriquer des véhicules toujours plus «propres», s'avère des plus épineux.

Ces normes, dévoilées en novembre 2022 par la Commission européenne, visent en effet à combattre les polluants nocifs pour la santé humaine, comme le dioxyde d’azote. Elles ne concernent pas, en revanche, les émissions de dioxyde de carbone par exemple, qui sont responsables du réchauffement climatique et font l’objet de textes législatifs distincts. L’adoption de cette proposition de règlement relatif à la réception par type des véhicules thermiques au regard de leurs émissions et de leur durabilité, ou «Euro 7» donc, revient aux co-législateurs - à savoir le Conseil de l’UE et le Parlement européen.

Des normes trop strictes ?

