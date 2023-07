A Bordeaux, les équipes françaises de la Robocup 2023 jouent à domicile

Une dizaine d’équipes françaises participent à la Robocup, la plus grande compétition internationale de robotique et d’intelligence artificielle, qui se déroule à Bordeaux du 4 au 10 juillet. Si certaines se mesurent aux autres dans l’optique de remporter un titre et de faire avancer la recherche, d’autres participent avant tout pour progresser ou encore pour gagner en visibilité auprès des entreprises.