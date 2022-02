A Berre-l’Etang, LyondellBasell investit 150 millions d'euros dans la modernisation de son site

Visibles tout autour des installations, les échafaudages laissent entrevoir un arrêt d’ampleur inédite sur le site de Lyondellbasel à Berre-l’Etang (Bouches-du-Rhône). « Nous engageons la plus importante requalification jamais réalisée sur le site pour un investissement de 150 millions d’euros. Nous la préparons depuis trois ans et, si la réglementation reste la même, il n’y en aura plus de telle avant 48 ans » indique le directeur du site, Jérôme Mauvigney.

Le chantier qui devrait mobiliser jusqu’à 4 000 personnes poursuit trois objectifs : adapter les installations aux nouvelles normes et réglementations, réduire les émissions de CO2 de l’ordre de 30 000 tonnes par an, « soit l’équivalent de 300 000 pleins pour une voiture » précise-t-il, tout en optimisant sa consommation énergétique, et maximiser la fiabilité de fonctionnement des unités.

