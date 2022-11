A Agen, les usines d'Upsa à bloc pour répondre à la demande en médicaments à base de paracétamol

Bienvenue dans l'usine d'Upsa du Passage d'Agen (Lot-et-Garonne). Après compression des poudres, les comprimés effervescents d’Efferalgan produits par le laboratoire sont convoyés, contrôlés, mis sur le flanc et insérés dans des tubes. De cette ligne haute cadence, 380 tubes sortent à la minute. Ils passent ensuite par la phase d’encartonnage puis sont expédiés vers les centres de distribution voisins, toujours situés dans la région d’Agen. L’un dessert la France, qui représente un peu plus de la moitié des volumes, l’autre est dédié à l’export, qui pèse pour 43% des volumes.

Upsa affiche des chiffres impressionnants dans ses deux usines d'Agen et du Passage d'Agen. La première est dédiée aux formes sèches, tandis que la deuxième est centrée sur les gélules, les suppositoires et les formes pâteuses. Au sein des deux usines, les 1 300 salariés fabriquent chaque année 3,5 milliards de comprimés, 600 millions de gélules, plus de 1 000 tonnes de liquides, gels et suppositoires. Toutes ces productions confondues, cela représente 14 boîtes de médicaments à la seconde. Et l’exercice 2022 devrait accroître ce bilan. Christophe Roberge, directeur de l’usine Gascogne au Passage d’Agen, indique que la production était de «274 millions de boîtes en 2021», mais qu’elle atteindra «entre 330 et 340 millions de boîtes cette année». «Nous produisons à pleine charge actuellement», assure le responsable du site.

