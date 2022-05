9altitudes est une société spécialisée dans l’intégration de solutions business. L’entreprise accompagne ses clients dans leur transformation digitale de bout en bout, et ce dans différents secteurs d’activité : l’industrie manufacturière depuis 20 ans, et également les services et la distribution. 9altitudes a plus de 750 références sur le secteur Manufacturing, répartis sur ces trois catégories : la fabrication discrète qui combine des matériaux de manière structurée afin de créer un produit distinct en série ; la fabrication en mode projet qui se caractérise par la complexité et l’unicité des produits ; et la fabrication de type process qui concerne les entreprises travaillant à partir de formules de fabrication (industries chimiques, alimentaires, pharmaceutiques ou même biotechnologiques).

« Notre vision : être capable de guider la transformation digitale de l’entreprise sur l’intégralité des flux, de la conception au service après-vente, en passant par la production, la comptabilité, ou encore la logistique. Nous nous positionnons comme le “trusted advisor” de l’entreprise cliente. Au-delà de l’implémentation d’outils, nous réalisons des études et des diagnostics en amont de la digitalisation », explique Antoine Labuche, directeur commercial France. L’objectif : aider le client à formaliser sa feuille de route pour réussir sa transformation.

« Nous implémentons les solutions de deux éditeurs majeurs, que sont Microsoft et PTC. Les solutions Microsoft proposent une évolution dans l’organisation et les process via les ERP, CRM, et solutions de business intelligence », reprend Antoine Labuche.

Les solutions PTC sont davantage axées sur le suivi du cycle de vie du produit, de sa conception à sa fabrication, et sur la vie de l’article une fois installé. Les solutions PTC, en incorporant des technologies comme la réalité augmentée ou l’IoT, enclenchent une transformation digitale de l’entreprise fondée sur le produit.



Démonstrateur de solutions innovantes

Au sein du siège en Belgique, une smart factory a été créée sur une machine de la marque néerlandaise Tobroco, spécialisée dans la fabrication d’élévateurs et de chargeuses sur roues. « Nous avons installé sur la machine un boîtier télémétrique qui, en collectant des informations par différents capteurs, est ensuite capable de les traiter via l’intelligence artificielle, l’IOT, la réalité augmentée, jusqu’aux solutions de field services qui proposent l’intervention d’un technicien mobile si nécessaire », explique le directeur commercial. Grâce au programme PLM PTC Windchill, les informations sont immédiatement partagées. Toutes les données produits sont disponibles au sein d’un seul système, permettant plus de fiabilité et de partage auprès des collaborateurs. « De plus, les parties prenantes externes à l’entreprise, impliquées dans la conception du produit, ont également accès au système. Ce centre d’expériences sur une machine Tobroco est un véritable démonstrateur des solutions innovantes que nous proposons pour accompagner l’industrie vers l’usine du futur », précise Antoine Labuche.

sarah.bellemin@9altitudes.com

