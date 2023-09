900.care se lance dans la détergence

Après les gels douche, shampoings, déodorants, eau micellaire et même dentifrice, 900.care propose deux nouveaux produits. Décidé à « libérer le reste de la maison du plastique jetable », la jeune startup française de produits d’hygiène concentrés lance des tablettes lessive et lave-vaisselle. Elle mise sur un argument, ces nouvelles tablettes « ne contiennent aucun plastique et micro plastique ».

