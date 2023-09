900.care dévoile des pains de soins corporels

On n’arrête plus les nouveautés chez 900.care. Après deux nouveaux produits détergents pour le lave-vaisselle et la lessive, la start-up dévoile une gamme de quatre produits solides. Deux existent déjà, le dentifrice à croquer et le déodorant en stick, les deux nouveaux sont les pains de shampoing et de gel douche.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]