90% des stagiaires & alternants recommandent Orano

Les stagiaires et alternants d’aujourd’hui seront nos collaborateurs de demain. C’est pourquoi, Orano est particulièrement attentif à recueillir leurs retours sur la formation qu’ils ont suivie au sein du groupe. C’est le cas avec le classement HappyIndex®Trainees, organisé par Choosemycompany.



Respect et valeurs récompensés

Au total ce sont plus de 600 entreprises, évaluées par 45000 étudiants, qui participent au programme Happy Trainees. Orano est dans le Top 10 des deux labels : 8e pour le label HappyIndex®Trainees, dans la catégorie des entreprises qui accueillent entre 500 et 1000 alternants et stagiaires chaque année, et 8e, également, pour le label dédié à l’alternance. Pour la deuxième participation de notre groupe, c’est une belle reconnaissance : Orano a reçu 80,3 % de réponses positives aux questions posées.

Progression professionnelle, organisation du travail, relation avec sa ou son tuteur/e, reconnaissance, raison d’être, et, aussi, le fun et le bien-être vécu au travail, les thématiques abordées dans l’étude sont multiples. Elles montrent autant l’importance des valeurs de l’entreprise que l’intégration dans le groupe et la mission de chacun.

Avec une large majorité, les personnes interrogées confirment que chez Orano, elles peuvent prendre des initiatives (88,9%), que l’organisation du travail respecte leur équilibre personnel (88,9%), qu’elles sont en phase avec les valeurs de l’entreprise (88,9%), …

90% de recommandations

Près de 600 étudiants accueillis dans nos équipes ont répondu à l’enquête et nous pouvons nous féliciter de constater que leur taux de recommandation a progressé de 1,5 point depuis l’an dernier, pour atteindre la barre des 90% !

Qu'en pensent nos alternants ?

« Mon manager me pousse à l'autonomie mais reste néanmoins à l'écoute et présent pour me soutenir si des problèmes se présentent. La confiance témoignée est une source importante de motivation. »



« J’ai apprécié la pluridisciplinarité de mes missions, le fait de rechercher tester et valider ou non des solutions pour les voir être mises en œuvre dans les processus. »



« Le fait d'être au quotidien entouré de personnes enrichissantes avec une expérience énorme qui prennent le temps de transmettre leur savoir. »



Pour Valérie Odile, responsable Attractivité et Recrutement d’Orano :

« Ce label est un beau succès collectif, à partager prioritairement avec nos tuteurs et nos tutrices. La très grande majorité de nos étudiants sont des « HappyTrainees », des étudiants heureux ! C’est bon de le savoir, et surtout de le faire savoir dans le groupe, sur les réseaux, lors de nos forums écoles. C’est vraiment un label de référence qui participe à notre notoriété et notre attractivité ».

Notre matière première, c’est votre talent !

Retrouvez l’ensemble de nos offres en Alternance ou en Stage sur : https://www.orano.group/jobs/fr/vous-etes-etudiant