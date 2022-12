84 nouvelles usines de puces devraient être mises en chantier dans le monde jusqu'en 2023

Le marché des semi-conducteurs est en train de subir un net ralentissement, avec une croissance révisée à la baisse à 4,4% en 2022, suivie d’un recul de 4,1% en 2023, selon les dernières prévisions de WSTS, le cabinet de statistiques de la profession. Mais cette dégradation conjoncturelle n’entame en rien la confiance à long terme de cette industrie. Profitant des incitations gouvernementales visant aux quatre coins du monde à soutenir la production locale et à sécuriser la chaîne logistique, les fabricants de puces multiplient partout les projets d’expansion de leurs capacités de production.

Selon un rapport de SEMI, le syndicat professionnel des équipements de semi-conducteurs, la construction de 84 nouvelles usines de puces dans le monde devrait avoir été lancée entre 2021 et 2023. Ces implantations s’ajouteraient aux 34 nouvelles usines déjà mises en chantier en 2019 et 2020. Les 84 projets à lancer entre 2021 et 2023 représenteraient un investissement total de plus de 500 milliards de dollars jusqu’en 2024, près du chiffre d’affaires annuel de cette industrie.

La Chine remporte la majorité des projets

