8,6 milliards d’euros pour faire décoller le SCAF, l'avion de combat européen du futur

15 jours gratuits et sans engagement

L’Allemagne, l’Espagne et la France ont donné un coup d’accélérateur à leur programme de système de combat aérien du futur, le SCAF. Les ministres de la Défense des trois pays ont signé le 30 août à Paris un accord sur le financement du programme qui doit permettre de remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d’ici 2040.