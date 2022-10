67 usines de puces de 300 mm pourraient être construites dans le monde d’ici à 2025

L’industrie des puces accélère la migration de sa production vers les plaquettes de 300 mm de diamètre. Selon SEMI, le syndicat professionnel des équipementiers de semi-conducteurs, elle devrait engager la construction de 67 usines de ce type dans le monde entre 2022 et 2025. De quoi porter la capacité mondiale de production à 9,2 millions de plaquettes de 300 mm par mois en 2025, contre 7 millions en 2022. Cette augmentation est tirée par la forte demande en semi-conducteurs de l’automobile et les plans d’incitation comme le Chips Act en Europe ou le Chips Act for America aux Etats-Unis.

