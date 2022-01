6,4 millions de doses du vaccin anti-Covid de Novavax attendues en France à partir de février

La France devrait recevoir 3,2 millions de doses du vaccin anti-Covid de l’américain Novavax au premier trimestre, et a activé une option pour 3,2 doses supplémentaires livrables au deuxième trimestre. Toutefois, la Haute autorité de Santé (HAS) ne s’est toujours pas prononcée sur la place de ce vaccin plus classique dans la campagne vaccinale.