5e ÉDITION DU SALON GLOBAL INDUSTRIE : Tremplin de la performance industrielle !

Un retour sur la 4e édition à Paris, en mai dernier ?

Sébastien Gillet : Eh bien nous avons tous été très heureux de retrouver Paris après 4 ans durant lesquels nous n’avions pu y être à cause de la pandémie. Je rappelle au passage sur le principe que Paris et Lyon doivent se partager l’accueil du salon, en alternance, une année sur deux, et que nous sommes en train de réinstaller ce rythme.

Une belle représentativité en termes d’exposants a accompagné cette 2e édition parisienne. La qualité des visiteurs et l’intérêt des projets présentés ont été manifestes.

Sans jeu de mots, cela a été un pari réussi malgré de légitimes interrogations au départ sur le média salon et notamment dans la Capitale.

À nouveau à Lyon, dans quel contexte se prépare la 5e édition ?

Sébastien Gillet : Elle se présente très bien et qui plus est à Lyon, terre industrielle. Premier indicateur, nous sommes commercialement dans la ligne de ce que nous avons pu réaliser les années avant COVID.

C’est la confirmation que les professionnels adhèrent encore au média salon et notamment au nôtre. Sa taille, sa force de frappe politique, institutionnelle et de rassemblement, en font un rendez- vous privilégié pour eux. Tous les leaders se sont déjà inscrits ou sont en passe de le faire. Le retour des carburiers se fera sur notre salon. Les grands acteurs des autres univers comme celui de la machine-outil par exemple signeront aussi leur retour.

En résumé, nous pouvons déjà dire que nous allons retrouver une représentativité du secteur industriel quasi complète et égale à celle de 2019. Une satisfaction pour nous, à Lyon, terre industrielle par excellence.

Quelles sont les attentes du moment ?

Sébastien Gillet : Il y a encore un peu d’angoisse, d’anxiété, d’appréhension compte tenu du climat international. La problématique de l’énergie pose beaucoup de questions. Et justement des exposants apporteront des solutions sur ce sujet crucial. Les attentes sont aussi politiques sur un salon qui depuis l’origine est coopté par les équipes de l’État. Global Industrie est un lieu de connexions, d’échanges, de concertations, de prises de parole, de prises de position, d’annonces.

C’est une vitrine pour les politiques. Nous travaillons étroitement avec plusieurs ministères qui seront présents et actifs comme à leur habitude lors de ce prochain événement.

Quels seront les moments forts ?

Sébastien Gillet : L’énergie, la réindustrialisation de la France, les relocalisations sont autant de sujets toujours au cœur de l’actualité industrielle qui animeront les débats. La formation, le recrutement, comment attirer les jeunes vers l’industrie, seront aussi mobilisateurs. Nous nous attendons d’ailleurs à recevoir jusqu’à 7 000 jeunes durant les quatre jours.

Et puis nous sommes heureux de reconduire notre concours Golden Tech ouvert à tous et qui distinguera à nouveau les hommes et les femmes qui animent aujourd’hui avec talent l’industrie française.

www.global-industrie.com