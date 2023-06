Emmanuel Macron présente un plan pour relocaliser la production de 50 médicaments, dont 25 en urgence

La France veut retrouver sa souveraineté en matière de médicaments. En déplacement mardi 13 juin sur le site du laboratoire Aguettant à Champagne, en Ardèche, Emmanuel Macron a annoncé que le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, devrait enfin dévoiler la liste des médicaments jugés essentiels, attendue depuis des mois, dans la journée. Celle-ci comporte 450 médicaments considérés comme prioritaires en raison des tensions d'approvisionnement, de la dépendance aux importations extra-européennes et de leur valeur thérapeutique en France, qu'il sera nécessaire de sécuriser au niveau français et européen. Pour ces 450 molécules, « on n’a pas le droit d’avoir de la faiblesse » et « on doit absolument sécuriser une chaîne soit en relocalisant totalement soit en diversifiant et en continuant d’innover », s’est exprimé le chef de l’Etat dans son discours.

