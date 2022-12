45 000 visiteurs pour All4Pack emballage Paris

Une semaine intense dans un contexte inédit : organisé par Comexposium après quatre ans d’absence pour cause de pandémie, All4Pack emballage Paris a ouvert ses portes du 21 au 24 novembre 2022 à Paris Nord Villepinte à une filière en prise directe avec une conjoncture économique pour le moins incertaine et un paysage réglementaire chamboulé. Le riche programme de conférences en a largement rendu compte. Formalisée depuis 2018 par Fabrice Peltier qui diffusait le nouveau tome intitulé L’expérimentation des nouvelles solutions, « la révolution de l’emballage » était donc clairement aux premières loges. Le consultant Christophe Morin (Pack Agile) en a d’ailleurs tiré la substantifique moelle lors de ses parcours de visite. L’espace Objective zéro impact réunissait d’ailleurs de jeunes entreprises engagées dans la transition. Pilotée par Guillaume Schaeffer, appuyée par Hélène Tsoungui, la nouvelle équipe salue « un pari réussi » avec « une fréquentation de près de 45 000 professionnels, venus de 80 pays pour découvrir les 1 100 exposants et marques présents, dont 50% d’internationaux ». L’alimentaire (27,50%), le commerce en ligne (13%) et l’industrie (11%) constituent les trois premiers secteurs.

Climat propice

« Des visiteurs motivés avec des projets concrets » : nombreux sont les exposants qui disent avoir retrouvé un climat propice aux affaires. Sur un événement largement dominé par les machines et équipement, les emballages - carton ondulé, métal, papier et verre - manquaient toutefois à l’appel. Palettes, plateaux, boîtes, bourriches et autres cagettes : le Pôle emballage bois avait, en revanche, misé sur un très bel espace mettant en avant le caractère renouvelable de la ressource. Sous un arbre fédérateur, l’animateur Stéphane Thébaut (TV Maison) a multiplié entretiens, tables rondes et portraits. Quant à la grande soirée du mercredi 23 marquée par un Mika en grande forme, les participants ne sont pas prêts de l’oublier… Si certains exposants se verraient bien au parc des expositions de la Porte de Versailles, ce ne devrait pas être pour 2024. La prochaine édition est programmée du 4 au 7 novembre. Toujours à Paris-Nord Villepinte.