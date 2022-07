40 ans de vols habités français, nouvelle étape pour Ariane 6, fin de la présidence tricolore de l’UE… Les cinq images de la semaine

Quatre décennies de vol habité français dans l’espace

C’était le 24 juin 1982. Il y a quarante ans (et désormais quelques jours), la France assistait au premier départ dans l'espace d'un de ses astronautes, en la personne de Jean-Loup Chrétien. Depuis, ils sont dix, dont une seule femme, à être partis à la conquête de l'espace.

Bientôt des essais au sol pour Ariane 6

C’est une étape importante pour Ariane 6. Au Centre spatial guyanais, les équipes d’ArianeGroup ont associé pour la première fois l’étage supérieur et l’étage principal de la fusée. De quoi ouvrir la voie aux essais combinés au sol du lanceur avec son nouveau pas de tir.

Clap de fin pour la présidence française de l’Union européenne

After 6 months of French Presidency of the Council of the European Union, handover between President @EmmanuelMacron and his Czech counterpart @P_Fiala, with Prime Minister @AnderssonMagda at the NATO summit in Madrid. All with @EU2022_CZ! #EU2022FR pic.twitter.com/phguyIu0ye

— Présidence française du Conseil de l’UE ???????????????? (@Europe2022FR) June 30, 2022

Six mois et puis s’en va. La France a cédé la présidence de l’Union européenne à la République tchèque le 30 juin. Malgré l’irruption de la guerre en Ukraine, l’Hexagone a réussi à boucler la quasi-totalité de ses dossiers prioritaires pendant sa présidence tournante, à l’image de l’arrêt de la vente des véhicules thermiques neufs en Europe d’ici à 2035.

Inquiétudes sur le site d’AstraZeneca à Reims

Faut-il craindre une fermeture de l’usine d’AstraZeneca à Reims (Marne) ? C’est en tout cas une inquiétude des syndicats. L’usine de conditionnement, de 150 salariés, tourne déjà au ralenti et n’est pas positionnée sur les axes de croissance du groupe.

La première ville flottante au monde prend forme

Aux Maldives, un lagon de 200 hectares va bientôt accueillir une ville modulaire flottante. Les dernières autorisations ont été approuvées par les autorités le 25 juin. Cette ville portée par des promoteurs néerlandais comprendra notamment 5 000 unités de logements.