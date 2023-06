3R : la distribution prend 15 engagements

Dans le cadre de la stratégie « 3R » prévue par la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), c’est au tour de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) et de Perifem, qui fédère l’ensemble des acteurs de la distribution, de publier leurs feuilles de route. Les quinze engagements pris concernent les emballages industriels et commerciaux (EIC), utilisés pour les opérations en entrepôts et sur les plates-formes logistiques, ainsi que les emballages des rayons traditionnels, primeur et vrac, « achetés en propre » par les enseignes. Les premières mises en œuvre sont prévues en 2025.

