3M va supprimer 6.000 postes pour améliorer sa trésorerie

"Nous avons annoncé des mesures qui permettront de réduire les coûts au centre de l'entreprise, de simplifier et renforcer la structure de notre chaîne d'approvisionnement, et de rationaliser nos modèles commerciaux de mise sur le marché, ce qui améliorera les marges et le flux de trésorerie", a déclaré le directeur général de 3M, Mike Roman.

Cette suppression d'emplois s'ajoute au licenciement de 2.500 personnes annoncé au début de l'année par 3M, qui comptait environ 92.000 employés au 31 décembre 2022, selon son rapport annuel.

Avec ces mesures, le groupe dit anticiper des économies annuelles avant impôts de 700 à 900 millions de dollars.

3M a dû faire face à une baisse de la demande de l'électronique grand public, l'inflation galopante incitant les acheteurs à réduire leurs dépenses de produits non nécessaires.

Le groupe, qui fabrique également le ruban adhésif "Scotch" et les "Post-it", avait déjà mis en place des mesures de réduction des coûts qui ont lui ont permis de dépasser les attentes de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le premier trimestre.

L'action du groupe progressait de 0,65% dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

(Reportage Kannaki Deka à Bangalore ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)