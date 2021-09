3e édition du salon GLOBAL INDUSTRIE : Cette grande fenêtre ouverte sur la reprise et l’avenir !

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite Sébastien Gillet, directeur général ddu Salon GLOBAL INDUSTRIE

Après tant d’attente et 2 reports, comment se présente cette 3e édition ?

Sébastien Gillet : C’était plus exactement une annulation… l’édition parisienne de mars 2020 qui ne s’est pas faite. Et le report du salon lyonnais de mars 2021 à Lyon pour ce mois de septembre. Je rappelle au passage que Paris et Lyon se partagent son accueil en alternance une année sur deux. Pour cette 3e édition, nous sommes forcément pressés d’y être. Bien sûr, pour vous parler en toute transparence, Global Industrie n’aura pas exactement la même envergure qu’en 2019. Mais la représentativité sera néanmoins significative. Nous atteindrons entre 70 et 80 % de ce que nous avons fait précédemment. Avec 1 500 exposants sur 80 000 m² environ. Ce qui est tout à fait satisfaisant, vu le contexte.

Dans quel état d’esprit les exposants vont-ils justement l’aborder ?

Sébastien Gillet : L’état d’esprit est très positif. Dans notre métier, avec les événements, on est arrivé à se poser la question de savoir si les salons médias auraient encore un futur, une légitimité. Les exposants unanimement nous ont répondu oui !

Nous faisons aussi du digital, du webinar, mais il n’existe aucun autre média qui permette de générer les leads que l’on peut enregistrer avec un salon ! Après, nous ne serons pas non plus dans un climat idéal. Il va nous falloir vivre avec la Covid, attendre quelques mois pour que notre métier retrouve une sérénité totale. Il faut quand même insister sur le fait que les salons du mois de juin, période de notre reprise, n’ont révélé aucun cluster.

Global Industrie est un salon déjà référence en Europe, quelles sont les clés de son succès ?

Sébastien Gillet : Oui, nos deux premières éditions ont installé Global Industrie parmi les 5 salons BtoB industriels leaders en Europe. Il n’y a pas d’autres salons européens voire dans le monde sur notre modèle.

Toutes les filières et les métiers y sont représentés. Si je nous compare à l’Hanovermesse, comme nombreux nous font l’honneur de le faire et nous les en remercions, vous n’avez pas de machines-outils par exemple sur ce salon. Comme il n’y a quasiment pas de robotique. Autre institution, sur l’EMO, vous n’aurez pas tous les sous-traitants que nous avons ou vous n’aurez pas la culture 4.0 d’un Siemens, d’un Schneider, d’un Dassault. Nous sommes peut-être plus petits mais nous accueillons tout l’écosystème industriel, toutes ses filières. C’est ce qui nous distingue.

Quels seront le programme, les moments forts de ces retrouvailles importantes ?

Sébastien Gillet : Nous avons la chance que cette manifestation reçoive un vrai soutien de l’État et plusieurs de ses membres devraient nous rendre visite à commencer par Bruno Lemaire, fidèle de la première heure. Tout un volet se consacrera à nouveau aux jeunes et aux demandeurs d’emploi. Les conférences seront toujours bien sûr très suivies et nos Awards seront très attendus aussi. Notez par ailleurs que nous allons hybrider notre manifestation à travers notre dispositif GI Channels permettant à ceux qui ne pourraient se déplacer de pouvoir vivre, à distance et en live, tout le déroulement du salon, et de pouvoir découvrir les nouveautés des 15 univers industriels en présence.