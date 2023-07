3D Systems et Oerlikon accélèrent la mise sur le marché des pièces issues de la fabrication additive métallique

La division AM (Additive Manufactring) d’Oerlikon avec ses capacités d'ingénierie de surface a acquis sa quatrième machine 3D Systems DMP Factory 500 pour son usine en Caroline du Nord. Par la synergie des deux savoir-faire, l’objectif est d’accélérer la mise sur le marché des produits à haute valeur ajoutée et de criticité dans les domaines des semi-conducteurs et de l’aérospatiale.