3D Systems élargit sa gamme avec de nouveaux métaux hautes performances

Dans sa gamme de matériaux de pointe, 3D Systems annonce les matériaux Certified HX et l’alliage Certified CuCr2.4 afin de répondre à un large éventail d’applications. Le premier pour des applications difficiles dans l’énergie et les turbines à gaz industrielles, le second, pour les applications de gestion de la chaleur et de refroidissement pour les biens de consommation et les produits high tech.