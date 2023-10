3D PRINT Paris

Le salon professionnel référent de la fabrication additive 3D PRINT Congress & Exhibition ouvrira ses portes les 11 & 12 octobre prochains à Paris Expo Porte de Versailles pour présenter les dernières solutions, innovations et technologies, tous matériaux en impression 3D. Durant ces deux jours, les visiteurs pourront participer à de nombreuses démonstrations [machines/logiciels/scanners 3D] en live sur les stands des 300 exposants et marques réunis. Avec un programme à la carte composé de conférences et ateliers, en accès libre et gratuit, le congrès réunira des industriels engagés et influents qui partageront leur expertise et vous dévoileront leurs meilleures pratiques pour concrétiser vos futurs projets en fabrication additive.

Quelques thématiques abordées :

L’impression 3D grand format : comment l’adopter ?

La fabrication additive en 2023 : tendances et perspectives

Industrialisation : gagner en agilité industrielle et apporter une amélioration continue à sa production

Matériaux : les tendances 2023 : choisir le matériau le plus adapté, les nouveautés et les perspectives

Production en série : Peut-on produire des pièces en volume grâce à la fabrication additive ?

Maintenance : comment la fabrication additive permet-elle de répondre efficacement ?

Impression 3D & développement durable : nouveaux matériaux et solutions durables.

L’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des personnalités du monde industriel :

Delphine Auzène, responsable du département FA - CRITT Matériaux Innovation

Sherri Monroe, executive director, AMGTA - Additive Manufacturing Green Trade Association

Tomé Bonkowski de Dassos, service assurance qualité – Longchamp

Jacques Doumeizel, directeur commercial – Microplast

Laurens Faure, CEO & fondateur – Sandhelden

Safouane Benamer, fondateur - Opus Aerospace

Philippe Feraud, expert scientifique et technique FA – SNCF

Sébastien Lecocq, CEO & fondateur - G-ECO.

Informations et badges gratuits sur : www.3dprint-exhibition-paris.com