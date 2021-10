38 millions d’euros pour faire décoller les start-up françaises et européennes du spatial

Bonne nouvelle pour les start-up françaises et européennes du spatial, l’argent nécessaire à leur développement commence à affluer. Les acteurs institutionnels sont pour l’instant à la manœuvre. Bpifrance (via le Fonds national d’amorçage) et le Centre national des études spatiales (CNES) sont les principaux souscripteurs du nouveau fonds de capital-risque CosmiCapital dédiés aux jeunes entreprises du newspace. Ils apportent respectivement 15 millions et 12 millions d’euros. Le fonds dispose au total d’une capacité d’investissement de 38 millions d’euros qui devrait être portée à 70 millions d’euros courant 2022. Il est géré par la société de venture capital Karista... détenue à 49% par Bpifrance.