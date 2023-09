30 000 personnes exposées aux risques industriels à leur domicile en France

Vingt-deux ans après la catastrophe d’AZF, quatre ans après l’accident de Lubrizol, la France n’a toujours pas finalisé sa feuille de route en matière de protection des habitations face aux risques industriels. Si le risque zéro n’existe pas face aux accidents industriels, les mesures préconisées pour éviter au maximum les risques pour les riverains n’ont toujours pas abouti. Sur le territoire, seulement 25% des logements implantés dans les zones industrielles les plus à risques ont finalisé les travaux de protection diagnostiqués et préconisés dans le cadre des Plans de prévention des risques technologiques (PPRT). Ce qui laisserait aujourd’hui près de 12 000 logements, soit 30 000 personnes, au sein de leur domicile, sans protection contre un éventuel risque industriel. C’est le principal point noir du rapport publié le 19 septembre par l’Association nationale des collectivités pour la maîtrise des risques technologiques majeurs (Amaris). Or le dispositif d’aide pour accompagner les riverains doit progressivement s’arrêter à partir du 1er janvier 2024 avant un arrêt définitif à l’automne 2024.

