2CV en bois, tricycle futuriste, la tour Bugatti à Dubaï accueille votre voiture : le top 3 vidéo de la semaine

Quelles sont les trois vidéos ayant suscité le plus d'intérêt ces derniers jours sur le site de L'Usine Nouvelle ? Au programme cette semaine : une 2CV en bois en passe de battre le record de la 2CV la plus chère au monde, se déplacer avec le tricycle Iris eTrike à plus de 48 km/h grâce à sa forme aérodynamique futuriste, garer sa voiture dans son penthouse dans la tour Bugatti à Dubaï.