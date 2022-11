2BonnesRaisons : la Febea sensibilise aux écogestes dans la salle de bains

« Privilégier les recharges et le vrac », « découper les tubes vides pour récupérer le produit resté au fond », « penser aux produits non rincés et aux produits multiusages »… La période est à la sobriété énergétique et au respect de l’environnement, et cela, la Febea l’a bien compris. Associée au Service d’information du gouvernement (SIG), elle donne des conseils aux Français via une campagne de sensibilisation intitulée #2bonnesraisons. L’objectif : « Accompagner les changements de comportement dans la salle de bains grâce à des écogestes simples, faciles et efficaces ».

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]