2A EXPERT RH : Enfin une solution en recrutement pour les métiers pénuriques

Première cause du ralentissement d’activités dans la chaîne d’approvisionnement, la pénurie de compétences touche de plein fouet la filière aéronautique. Et pourtant les solutions existent. La preuve avec 2A EXPERT RH, agence d’intérim qui propose un savoir-faire totalement innovant pour permettre aux acteurs de la filière de renouer avec la croissance, en dénichant les perles rares en termes de personnel.

« En premier lieu, nous construisons du sur-mesure en montant une agence au plus près de nos clients, qu’ils soient de grands donneurs d’ordre ou des sous-traitants, et ce, afin de façonner leurs besoins en mettant en place des formations adaptées » détaille Cédric Nouvelot, associé de 2A EXPERT RH.

Flexibilité

« Notre grande spécificité réside dans notre capacité à aller dénicher les profils recherchés là où ils se trouvent, que ce soit au niveau national ou européen. Nous sommes ainsi capables d’aller recruter des chaudronniers, ajusteurs-monteurs, câbleurs, peintres, mécaniciens, contrôleur qualité, chef d’équipes dans des pays de l’espace Schengen, que ce soit en Pologne, Roumanie, Grèce, Espagne, et ce, pour répondre aux besoins des métiers en tension ». De plus, 2A EXPERT RH s’occupe de tout. Son pôle recrutement gère ainsi toute la partie administrative en remplissant les obligations fiscales, sociales en aidant à l’intégration de ces collaborateurs dans l’entreprise où en veillant à leur installation familiale. « Nous garantissons le suivi des qualifications et la formation initiale de tous nos personnels » conclut Cédric Nouvelot.

