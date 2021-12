28 clients se liguent dans un recours contre OVHcloud pour l'incendie à Strasbourg

15 jours gratuits et sans engagement

Le projet de recours collectif de clients d’OVHcloud, mécontents d’avoir perdu des données lors de l’incendie d’un datacenter de l’hébergeur à Strasbourg en mars 2021, se précise. Le cabinet d’avocats Ziegler & Associés voulait réunir 20 entreprises pour lancer cette action. Il en a fédéré 28 au 8 décembre. «Nous avons été surpris par l’impact international de l’incendie de datacenter d’OVHcloud à Strasbourg, confie à L’Usine Nouvelle Jocelyn Ziegler, associé au cabinet en charge du dossier. Nous pensions n’avoir que des entreprises françaises dans notre projet de recours collectif. Nous en avons trois européennes, dont une de taille importante avec un effectif de plus de 3 000 salariés. Et nous sommes en contact avec trois entreprises internationales qui souhaitent rejoindre l’initiative, une basée aux Etats-Unis et deux en Asie. D’ici peu, nous pensons avoir au compteur 33 à 35 plaignants. Le projet de recours collectif reste ouvert à d'autres entreprises jusqu'à l'envoi de la mise en demeure à OVHcloud.»