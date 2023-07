27% des emplois sont fortement exposés au risque d’automatisation par l'IA

PARIS (Reuters) - Plus d'un quart des emplois dans les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) reposent sur des compétences qui pourraient être facilement automatisées, et les travailleurs craignent de perdre leur travail avec la révolution de l'intelligence artificielle (IA) en cours, a déclaré mardi.