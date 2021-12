26 entreprises réclament un moratoire sur la stratégie française de cloud

La stratégie nationale en matière de cloud, annoncée par le gouvernement en mai 2021, continue de susciter des remous dans le numérique français et même européen. L’Alliance Euclidia (pour "European Cloud Industrial Alliance"), qui regroupe 26 entreprises de l’écosystème européen du cloud, réclame un moratoire sur cette stratégie, le temps d’en évaluer les implications et les risques en matière de souveraineté. Créée en 2021 pour faire contrepoids au consortium Gaia-X, qui tend à être phagocyté de l'intérieur par les géants américains et chinois, elle compte une majorité de membres français comme Scaleway, Jamespot, Nexedi et Amarisoft.