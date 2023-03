25 000 visiteurs attendus à la SITL

Les années Covid sont désormais derrière nous et la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL) reprend ses marques et ses quartiers… au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, où la manifestation a l’habitude de se dérouler tous les deux ans. L’organisateur RX attend 25 000 visiteurs pour cette édition qui marque aussi le quarantième anniversaire du salon. Huit secteurs phare seront mis à l’honneur sur les 22 000 m² de l’espace d’exposition, regroupés par thème : transport, services logistiques, intralogistique, automatisation et robotique ; emballage, conditionnement et palette ; technologies, IOT et systèmes d’information ; énergies alternatives ; immobilier ; infrastructures ; équipement de transport ; conseil, formation et financement.

[...]