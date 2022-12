2023 sous les couleurs du Viva Magenta

Et la couleur de l’année 2023 est... le Viva Magenta 18-1750. N’échappant pas à une tradition initiée il y a maintenant plus de deux décades et qui intervient tous les débuts du mois de décembre, Pantone a dévoilé la couleur qui est destinée à faire la tendance dans tout un tas de domaines, de la mode au décor d’intérieur, en passant par le design industriel, l’emballage et l’impression.

Le comité d’experts de l’institut américain - le célèbre Pantone Color Institute - a opté pour une teinte rouge, vigoureuse et empreinte de force censée favoriser la créativité. « Viva Magenta est courageux et intrépide, il s’agit d’une couleur palpitante dont l'exubérance favorise une célébration joyeuse et optimiste, écrivant un nouveau récit - explique Pantone - un nouveau rouge animé qui se délecte de pure joie, qui encourage l'expérimentation et l'expression de soi sans retenue, une teinte électrisante et sans frontières qui se manifeste comme une déclaration hors du commun ». Difficile d’en dire plus… En 2022, les experts avaient opté pour le Pantone 17-3938 Very Peri, un bleu légèrement teinté de rouge et de violet. Une couleur censée insuffler une confiance insouciante et une curiosité audacieuse à notre esprit. Avec le rouge, l’audace monte d’un cran !

Pantone est une filiale de X-Rite, une société spécialisée dans les instruments de mesure de la couleur. Les deux entreprises appartiennent au groupe américain Danaher, dont font partie également le fournisseur de solutions pour le prépresse emballage Esko et les fournisseurs de machines de codage-marquage Videojet et Linx.