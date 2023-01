En 2022, le marché automobile européen a chuté à un niveau équivalent aux années 1990

Coup dur pour l’automobile européen. L’Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a publié mercredi 18 janvier ses chiffres concernant les immatriculations de voitures neuves pour l'ensemble de l'année 2022. Bilan : le marché automobile européen a reculé de 4,1% en 2022 par rapport à l’année précédente avec 11,3 millions de véhicules particuliers neufs immatriculés dans l’Union européenne, le Royaume-Uni, et les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Efta, qui comprend l'Islande, la Norvège et la Suisse) contre 11,7 millions en 2021. Il s’agit du plus mauvais score du marché automobile européen depuis 1993. En 2021, les ventes de véhicules neufs avaient baissé de 1,5% par rapport à 2020. A l'échelle européenne, les volumes ont reculé de 4,6% en 2022.

[...]