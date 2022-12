[2022 en mots-clés] EPR2, le joker nucléaire d’EDF pour faire oublier le désastre industriel de Flamanville 3

Toute la nuance est dans le "2". Alors qu’EDF n’a toujours pas mis en service son nouveau réacteur nucléaire EPR à la centrale de Flamanville (Manche), dont le chantier a pourtant débuté en 2002, Emmanuel Macron a quand même annoncé en février 2022 à Belfort la construction de trois paires d’EPR2 en France, et a demandé à EDF d’en étudier l’implantation de huit autres d’ici à 2050.

Pourtant, comme pour la fermeture de la centrale nucléaire de Fesseinheim (Haut-Rhin) en 2020, le lancement d’un nouveau programme nucléaire en France devait être lié au démarrage de l’EPR de Flamanville 3, la tête de série des Evolutionary Power Reactor, des réacteurs à eau pressurisée de génération III+ post Tchernobyl conçus par Framatome et l’allemand Siemens dans les années 1990. Or aujourd’hui, seuls les Chinois ont réussi à en mettre deux en service commercial, à Taïshan en 2018 et 2019. La mise en service de la deuxième tête de série des EPR, construite par Areva et Siemens à la centrale Olkiluoto en Finlande, vient, elle, d’être encore repoussée.

Aussi sûr mais plus simple à construire

