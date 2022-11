Plus d’importations et moins d’exportations. Le déficit commercial de l’industrie française devrait atteindre un niveau historique en 2022. Hors facture énergétique, qui explose avec la flambée des prix du gaz et de l’énergie, le déficit pour les biens manufacturés a atteint 6,9 milliards d’euros en août.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]