2021, nouvelle année record pour Silgan

Comme chaque année, Silgan lance le rituel de la publication des résultats financiers de l’exercice précédent. Et encore une fois, de belle manière, puisque l’année 2021 s’est traduite par de nouvelles performances record pour le fabricant américain d’emballages rigides pour biens de consommation. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 5,68 milliards de dollars (5,03 milliards d’euros), en hausse de 15,4%, pour une marge brute de 918 millions de dollars (814 millions d’euros, +5,9%) et un résultat net de 359 millions (318 millions d’euros, +16,3%). « Cette augmentation est le résultat de ventes nettes plus élevées dans tous les segments », indique le groupe dans un communiqué. De fait, les revenus de la branche emballages métalliques s’élèvent à 2,8 milliards de dollars, en progression de 9,8% et ceux de la branche systèmes de fermeture et de distribution, à 2,2 milliards de dollars (+26,2%). Mais cette activité a également bénéficié de l’apport de l’activité distribution d’Albéa, reprise mi-2020. « Silgan a continué de relever avec succès les défis liés à la pandémie, alors que la demande est restée à des niveaux élevés pour nos systèmes de fermeture et de distribution et nos emballages métalliques, avec des volumes record. La forte performance opérationnelle a contribué à compenser l'inflation sans précédent et les problèmes d'approvisionnement et de main-d'œuvre, qui se sont atténués au cours du quatrième trimestre, mais qui doivent encore se normaliser, a commenté Adam Greenlee, le Pdg du groupe depuis le 1er septembre dernier. À l'horizon 2022, nous prévoyons de nouvelles améliorations de la chaîne d'approvisionnement et des problèmes de main-d'œuvre, ainsi qu'un environnement plus stable dans les résines. En outre, nos équipes travaillent activement à l'intégration réussie des trois acquisitions réalisées en 2021, qui devraient apporter une croissance significative supplémentaire des bénéfices en 2022. »