[2021 en mots-cles] ARN messager, la technologie crédibilisée par la crise du Covid-19

© BioNTech BioNTech, site de Marburg (Allemagne), production du vaccin Pfizer/BioNTech à ARN Messager contre le corovanivurs

S'il y a une technologie qui a bénéficié de la crise du Covid-19, c'est bien l'ARN messager. Développée à partir des années 80, elle aura, en effet, profité de l'impulsion de l'épidémie de Sars Cov 2 pour être réellement déployée. A l'inverse des vaccins traditionnels qui injectent des particules virales de la maladie à inoculer, la technologie de l'ARN messager utilise une séquence génétique encapsulée dans des lipides et qui code pour une protéine, forçant également le corps à réagir par lui-même.

"Les vaccins développés par BioNTech et Pfizer et par Moderna sont terriblement efficaces. Aujourd’hui, tout le monde les veut !" affirmait même, dans nos colonnes, Bruno Pitard, directeur de recherche en cancérologie et immunologie au CNRS de Nantes (Loire-Atlantique).

Résultat, l'épidémie a légitimé cette technologie qui, jusqu'alors, été encore sur le banc d'essai "S'il y a bien eu un point positif dans la crise du Covid-19, c’est la crédibilisation des technologies à ARN messager" ajoutait Bruno Pitard.

Contre la leucémie, le VIH, le cancer...

Fort de sa validation à travers les vaccins contre le Covid-19, l'utilisation de l'ARM messager, qui était envisagée dans bien d'autres pistes thérapeutiques et vaccinales, nourrit de multiples ambitions. En 2021, le vaccin de Pfizer et BioNTech est entré en phase d'essai clinique pour lutter contre la leucémie des enfants. Moderna, de son côté, s'est lancé à l'assaut du VIH avec un vaccin à ARN messager. De son côté, Sanofi mise très gros sur l'ARN messager. Après avoir acquis la biotech américaine spécialisée Translate Bio, le laboratoire français a décidé de consacrer 400 millions d'euros par an sur cet axe technologique avec des cibles dans les vaccins, en premier lieu contre la grippe, mais aussi pour le traitement de cancers et de maladies génétiques.