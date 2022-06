«200 aéroports seraient concernés par un passage à l’hydrogène» d'ici à 2035, estime Mathieu Giard, du comité exécutif d’Air Liquide

Associés depuis un an aux côtés d’Airbus, pour étudier les configurations d’une trentaine d’aéroports dans le monde en vue du déploiement de l’hydrogène sur site et dans l’aviation civile, Air Liquide et ADP vont un cran plus loin. Les groupes ont officialisé le 15 juin la création d’une coentreprise, détenue à parts égales, pour apporter une offre de service et d’ingénierie pour le développement d’infrastructures hydrogène dans les aéroports. Mathieu Giard, membre du comité exécutif d’Air Liquide et directeur des activités hydrogène, détaille les futurs enjeux pour L’Usine Nouvelle.