2,7 milliards d’euros investis dans la chimie, le papier-carton et la plasturgie grâce à France Relance... Et ce n’est pas fini

L'industrie chimique en France pointe au deuxième rang européen et au septième mondial, contribuant à la balance commerciale à hauteur de 9,6 milliards d'euros en 2020.

Un peu plus d’un an après le lancement du plan France Relance, sont dénombrés 340 projets lauréats, dont les acteurs sont à 58% des PME, et 2,7 milliards d’euros d’investissements engagés, dont 432 millions d’euros d’aides publiques, pour les secteurs de la chimie, du papier-carton et de la plasturgie. Ce bilan a été dressé le 8 octobre lors de la signature de l’avenant du contrat de la filière Chimie et matériaux, lors d’une visite ministérielle sur le site de R&D du chimiste Solvay à Saint-Fons (Rhône).

Et les efforts devraient se poursuivre, en particulier dans le domaine de la santé, où la chimie est primordiale pour les étapes de production des médicaments et en premier lieu des principes actifs, donc des molécules qui soignent. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, a indiqué que si « plus d’une soixantaine de projets purement chimiques, de réinstallation de chaînes de production en France » avaient été engagés, « des dossiers de chimie sont encore en cours d’instruction ».

