17 lauréats pour l’Oscar de l’emballage 2022

Au terme d’une belle soirée à l’Élysées Biarritz qui a réuni plus de 200 spécialistes de l’emballage et du conditionnement, le cru 2022 de l’Oscar de l’emballage est désormais connu. Comme chaque année, le palmarès est publié dans le numéro de décembre d’Emballages Magazine tandis que les dossiers des candidats sont présentés dans l’Annuel de l’emballage. Un grand merci aux membres des quatre jurys qui ont consacré du temps à analyser et disséquer les dossiers afin de distinguer les lauréats. Cette édition bénéficiait du soutien du salon All4pack emballage Paris (Comexposium), Carton ondulé de France (CoF), le Groupement des équipementiers du process et du packaging des industries agroalimentaires et non alimentaires (Geppia), MGI et Photosynthèse. Un grand merci à Carlos Rodrigues de Col de cygne qui a encore réalisé le trophée cette année, un conformateur pour ensacheuse verticale. Un grand merci également à Comexposium et Fabrice Peltier qui ont offert un exemplaire de L’Expérimentation des nouvelles solutions aux lauréats.

Transformation

En section « verre », a obtenu un Oscar de l’emballage Flûte Gothic de Verallia, pour Domaines Paul Mas. Cette bouteille à facette est issue du concours Verallia Design Awards (VDA). Étaient nommés Rémy Martin pour une carafe de l’Atelier Thiery et Verallia pour la bouteille Arsène.

En section « papier-carton », a obtenu un Oscar de l’emballage Candia pour l’emballage en papier du beurre Nature de Breton. Étaient nommés Accent diffusion pour les emballage Woopak en Paptic pour les couettes et oreillers Blanrêve, Cosfibel premium pour le Chivas Ultis et deux réalisations en cellulose moulée de James Cropper Colourform pour La Vie est belle - Domaine de la rose de Lancôme et Pusterla pour l’étui de champagne Dom Ruinart.

En section « plastique », a obtenu un Oscar de l’emballage Laita pour le sachet en polyéthylène (PE) de Wipak d’emmental râpé Paysan breton.

En section « emballage souple et complexe », a obtenu un Oscar de l’emballage Leygatech, avec ses partenaires Geneomat, Natur’al Packaging, Mecapack et STTP, pour le film d’operculage de barquettes réemployables.

Emballages Magazine a par ailleurs remis un Oscar de l’emballage à Accent diffusion pour les emballages Woopak en Paptic adoptés par Blanrêve.

Consommation

En section « design et identité graphique », a obtenu un Oscar de l’emballage James Cropper Colourform pour La Vie est belle - Domaine de la rose, de Lancôme. Était nommé Ets Paulet pour la refonte de Petit Navire.

En section « fonctionnalités d’usage », a obtenu un Oscar de l’emballage Pierre Fabre pour son sachet de dentifrice Elgydium. Étaient nommés Goglio pour PillowUp, Ilapak et Maison Le Goff pour le projet collaboratif d’emballage en papier pour biscuits ainsi que Smurfit Kappa pour la solution en carton ondulé PodBox dédiée au vrac.

En section « fonctionnalités de conservation », a obtenu un Oscar de l’emballage Raja pour l’emballage isotherme Climaliner. Était nommé Goglio pour une capsule de café compostable avec valve de dégazage.

Production

En section « conditionnement primaire », ont obtenu un Oscar de l’emballage Ilapak et Maison Le Goff pour le projet collaboratif d’emballage en papier pour biscuits. Était nommé Massilly pour la machine My-Cap 3000 éco.

En section « emballages industriels », a obtenu un Oscar de l’emballage Raja pour la plaque de calage Ouatbox.

En section « débuts prometteurs », a obtenu un Oscar de l’emballage Sealester pour la technologie de soudage numérique Sealester Tech. Était nommé Massilly pour la machine My-Cap 3000 éco.

En section « Impression et technologies numériques », a obtenu un Oscar de l’emballage MGI pour la machine Octopus. Était nommé Domino pour Domino K300i.

Environnement-RSE

En section « emballage », a obtenu un deuxième Oscar de l’emballage Leygatech, avec ses partenaires Geneomat, Natur’al Packaging, Mecapack et STTP, pour le film d’operculage de barquettes réemployables.

En section « machine », a obtenu un Oscar de l’emballage Massilly pour la capsuleuse My-Cap 3000 éco.

Débuts prometteurs

Ont obtenu ex aequo un Oscar de l’emballage CEE Packaging Solutions pour le couvercle en carton de gobelet Earth Cup et Smurfit Kappa pour la solution en carton ondulé PodBox dédiée au vrac.

Étudiant

A obtenu un Oscar de l’emballage Agathe Theunissen de l’École supérieure européenne de packaging (Esepac) pour un roll-on réutilisable.