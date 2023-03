1664 se dévoile à travers un QR code et la blockchain

Face aux exigences de transparence des consommateurs, Kronenbourg leur propose de découvrir, de manière simple et instantanée, le parcours complet de leur bière, du champ d’orge à la bouteille, ainsi que son agriculteur, son malteur et son brasseur. Apposé sur les packs et les bouteilles de 1664 blonde, la plus grosse référence de la brasserie alsacienne, un QR code donne accès à une plateforme numérique qui dévoile tout sur cette bière. Kronenbourg s’est appuyé sur la solution blockchain – chaîne de blocs, ou base de données partagée – mise au point par Malteries Soufflet (groupe InVivo) – avec qui le brasseur a développé la première filière d’orge responsable tracée en France – en partenariat avec Crystalchain Transparency.

