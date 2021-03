13 millions d'euros investis, 270 salariés à recruter... Comment les Cycles Mercier comptent relocaliser à Revin

Sortir 500 000 vélos par an de l’usine Cycles Mercier à Revin (Ardennes) nécessitera un investissement de 13 millions d’euros et le recrutement de 270 salariés. Le montage financier sera bouclé par l’Etat, la région Grand Est, l’Europe, la communauté de communes Ardennes Rives de Meuse et les Cycles Mercier.