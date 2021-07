[Grande expo du Fabriqué en France] 126 joyaux industriels français dans l’écrin de l’Elysée

15 jours gratuits et sans engagement

Fini le « made in France », place au « Fabriqué en France ». L’expression court les salons dorés et les discours de la « Grande exposition du Fabriqué en France », qui se tient au palais de l’Elysée les 3 et 4 juillet. Cette deuxième exposition, après celle de janvier 2020, des talents industriels français au cœur d’un palais de la République met du baume au cœur des industriels, après une année difficile. Ils sont 126, au moins un par département, sélectionnés parmi 2325 candidats par les services de Bercy.