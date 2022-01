11 milliards de doses de 33 vaccins anti-Covid inégalement délivrées dans le monde en 2021

Près de 200 doses de vaccins anti-Covid ont été livrées pour 100 habitants dans les pays les plus riches. Dans les plus pauvres, ce sont moins de 20 doses pour 100 habitants qi ont été reçues.

Il s’agit, d’abord, d’un bilan historique. La riposte vaccinale contre le Covid-19 est intervenue moins d’un an après le début de la pandémie, là où la mise au point d’un vaccin nécessite généralement dix ans. De ce point de vue, le premier rapport dressé par l’Unicef sur le marché mondial des vaccins anti-Covid, publié le 27 janvier, constate une réussite sans appel, dont il faut retenir deux chiffres: 33 vaccins commercialisés et 11 milliards de doses écoulées dans le monde pour la seule année 2021.

33 vaccins autorisés sur la planète

Seulement cinq vaccins sont aujourd’hui autorisés en France et dans l’Union européenne (Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca et Novavax qui tarde à arriver), mais ce sont au total 33 produits qui ont été autorisés dans au moins un pays sur la planète. Evidemment, le bosquet cache la forêt, cinq vaccins représentant 80% des volumes totaux. Sauf que ces produits dominants ne sont pas tous parmi les plus connus en France. [...]