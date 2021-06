11 ans après l'affaire Mediator, l'opération Transparence de la pharmacie va être revue en profondeur en 2022

En 2011, pour tirer les leçons du scandale du Médiator, était voté le « Sunshine Act » français, statuant sur la transparence des liens entre industrie pharmaceutique et professionnel de santé. L’affaire, pour laquelle le laboratoire Servier a été condamné à 2,7 millions d’euros par le Tribunal correctionnel de Paris le 29 mars 2021 (il a depuis fait appel), avait mené à la création en 2014 de la base de données Transparence-Santé, qui compile toutes ces connexions. Sept ans plus tard, les failles du dispositif se font de plus en plus flagrantes, reconnaissent aussi bien les parties prenantes que le secteur du médicament.